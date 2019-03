Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 8.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Soest (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr, kam es im Bleskenweg in Soest zu einer Unfallflucht. Jemand hatte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen schwarzen VW Touran so beschädigt, dass ein Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro entstand. Um die Schadensregulierung wurde sich nicht gekümmert. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0292191000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell