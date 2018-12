POL-VIE: Einbruch in Reihenhaus

Tönisvorst - Vorst (ots) - In der Zeit, zwischen 09.12.2018, 10.00 Uhr und 10.12.2018, 18.30 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Fenster des Wintergarten, an einem Haus, auf dem Alter Weg auf. Hierdurch gelangten sie zu einem Küchenfenster, welches ebenfalls aufgebrochen wurde. Im Haus wurde alles durchsucht. Über die Höhe der Beute konnte noch keine Angabe gemacht werden. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Dülken unter der Nummer 02162/377-0.

