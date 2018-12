POL-VIE: Kempen: 34-jähriger Autofahrer mit über 2 Promille unterwegs

Kempen (ots) - Am Sonntag, gegen 14.50 Uhr, meldete ein Autofahrer der Polizei einen Pkw-Fahrer, der stark alkoholisiert in Kempen unterwegs war. Der Zeuge hatte zunächst beobachtet, als der 34-jährige Kempener wankend zu seinem Auto ging und losfuhr. Per Telefon gab seine Beifahrerin die Fahrstrecke durch. Im Bereich der Hülser Straße hielt eine Streifenwagenbesatzung den 34-jährigen an. Der Alkoholtest brachte das Ergebnis von über 2 Promille. Dem Kempener wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein stellten die Beamten sicher. /wg (1734)

