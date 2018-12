POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Auto überschlägt sich - Fahrerin und Beifahrer leicht verletzt

Auto überschlägt sich - zum Glück nur zwei Menschen leicht verletzt (Foto: Polizei Viersen) Bild-Infos Download

Niederkrüchten-Elmpt (ots) - Zwei im Auto mitfahrende Kinder bleiben unverletzt. Glück im Unglück hatten eine 35-jährige Mutter, ihr 32 Jahre alter Beifahrer sowie die zwei ein- und fünf Jahre alten Kinder der Fahrerin. Die Elmpterin war mit ihrem Auto auf der Roermonder Straße in Richtung Elmpt unterwegs, als ihr Auto aus unklaren Gründen in den rechten Grünstreifen fuhr. Das Auto drehte sich, durchbrach den Zaun des ehemaligen Flughafengeländes, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die auf der Rückbank gut gesicherten Kinder blieben unverletzt. Fahrerin und Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1733)

