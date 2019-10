Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Schmerlecke-Seringhausen - Auslieferungsfahrer niedergeschlagen

Erwitte (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 3.35 Uhr, befand sich ein 44-jähriger Auslieferungsfahrer mit seinem Wagen in Schmerlecke-Seringhausen auf der Seringhauser Straße auf dem Hof eines Transportunternehmers. Als er aus seinem Wagen ausstieg kamen zwei unbekannte Täter auf ihn zu und schlugen ihn mehrfach ins Gesicht. Durch die Hilferufe des Opfers wurden Zeugen auf die Tat aufmerksam. Die Täter flohen daraufhin, ohne Beute, in einem dunklen Mercedes. Sie werden beschrieben als dunkelhäutig, Mitte 20 mit "Drei-Tage-Bart". Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

