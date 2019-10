Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Hass-Kommentare

Lippstadt (ots)

Am Dienstagmorgen führten Polizeibeamte Geschwindigkeitskontrollen an der Stirper Straße durch. Ein Facebook-Nutzer fotografierte die Polizisten und stellte das Bild in eine Lippstädter Facebook-Gruppe ein. Unter dem Bild kam es zu einer lebhaften Diskussion bei der ein 38-jähriger Mann aus Erwitte die Polizei ganz allgemein beleidigte. "Ein aufs Maul hauen sollte man denen, sollten sich lieber um wichtigere Dinge kümmern anstatt den Leuten das Geld aus der Tasche zu leiern." und später: "Noch besser, abgewichstes Pack, wissen schon selbst nicht wo sie den Leuten Geld abzwacken können." Die Beamten sicherten die mittlerweile gelöschten Kommentare des Herrn per Screen-Shot, um sie als Anlage an die entsprechende Anzeige hinzuzufügen. (lü)

