BPOLI-Flugh. STR: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am vergangenen Freitag (11.10.19) am Flughafen Stuttgart zwei Haftbefehle vollstrecken. Bereits in den frühen Morgenstunden ging den Beamten eine 50-Jährige ins Netz, die wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz zu einer Geldstrafe von 1.000,00 EUR verurteilt worden war. Da es der Frau nicht möglich war, den Geldbetrag vor Ort aufzubringen, endete der geplante Türkeiurlaub vorerst im Gefängnis. Etwas glimpflicher ging es für einen 24-Jährigen aus, der am Nachmittag ebenfalls in die Türkei reisen wollte. Der junge Mann war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 550,00 EUR verurteilt worden. Sein zur Hilfe gerufener Bruder konnte den Geldbetrag schließlich aufbringen, sodass dem 24-Jährigen die 27-tägige Ersatzfreiheitsstrafe erspart blieb.

