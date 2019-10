Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Falsche Polizisten holen Geld ab

Kreis Soest (ots)

Trotz ständiger Warnungen vor der Masche erbeuteten "falsche Polizeibeamte" am Dienstag einen hohen Geldbetrag. Die Betrüger riefen einen alten Mann an und erzählten von einem Einbruch in der Nachbarschaft. Dann überzeugten sie ihn 30000,- EUR von der Bank abzuheben und nach Hause zu bringen. Anschließend riefen sie ihn erneut an und behaupteten, dass es sich bei seinem Geld um Falschgeld handeln könnte. Zur Überprüfung der Echtheit kam kurz darauf eine Frau an die Wohnungstür des Seniors und holte das Geld ab. In den letzten Monaten registrierte die Polizei im Kreis Soest hunderte solcher oder ähnlicher Versuche. In den meisten Fällen hatten die Täter kein Glück und die Angerufenen meldeten das Geschehen der Polizei. Doch wenn von 100 Versuchen auch nur einer gelingt, lohnt sich die Arbeit der Betrüger so wie in diesem Fall. Senioren werden von den professionell arbeitenden Telefonbetrügern dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie oft nicht mehr rational reagieren. Darum bittet die Kriminalpolizei weiter um Mithilfe durch die Bürger: "Sprechen Sie mit älteren Verwandten, Freunden oder Nachbarn immer wieder über diese Thema. Machen Sie Ihnen klar, dass die Polizei niemals Geld oder Wertgegenstände bei Ihnen abholen würde. Die Täter sind skrupellos und die Opfer werden oft um ihre gesamten Ersparnisse betrogen!" Aus Opferschutzgründen nennt die Polizei weder das Alter noch den Wohnort des Opfers. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell