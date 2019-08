Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Männer geraten in Streit

Duisburg (ots)

Zeugen hatten Schreie gehört und die Polizei gerufen: Am frühen Mittwochabend (7. August, 19:50 Uhr) ist es zu einem Streit zwischen vier Männern in einer Parkanlage an der Entenstraße gekommen. Zunächst, so berichten die Zeugen, hätten sie sich angeschrien. Dann sollen sie mit Fäusten aufeinander losgegangen sein und sich mit Messern bedroht haben. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten die Beamten weder Täter noch Opfer ausfindig machen. Im Verlaufe der Ermittlungen konnten sie bei einer Frau zwei Messer sicherstellen. Die 42-Jährige gab an, dass sie die Messer an sich genommen habe, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Ob diese Angaben der Wahrheit entsprechen und warum es überhaupt zu dem Streit zwischen den vier Männern kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell