Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Instrumente gestohlen.

Lippe (ots)

Instrumente im Wert von zirka 1300 Euro stahlen Unbekannte aus einer Schule in der Breiten Straße. Die Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gebäude ein. Aus dem Musikraum entwendeten sie mehrere Gitarren, ein Mischpult und zwei Lautsprecher. Hinweise zum Einbruch erbittet sich das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

