Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Randalierer an ehemaligem Gästehaus

Lippe (ots)

Unbekannte randalierten an einem ehemaligen Gästehaus in der Ulmenallee und verursachten einen Schaden von rund 650 Euro. Im Zeitraum zwischen Samstag (29. Juni 2019) und Dienstagabend (2. Juli 2019) demolierten die Täter unter anderem diverse Außenlampen des Gebäudes sowie einen Sandkasten. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 650 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Kripo in Blomberg telefonisch unter 05235 / 96930 entgegen.

