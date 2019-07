POL-LIP: Lage. Schussabgaben auf Fahrzeuge - Weiterer beschädigter PKW.

Polizei Lippe

Am frühen Montagmorgen schossen Unbekannte auf zwei Fahrzeuge in der Beckstraße in Lage-Heiden und in der Straße Hangstein in Lemgo-Lieme (wir berichteten). Am Mittwoch meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei, dessen Fahrzeug ebenfalls am Montag in Lage durch Schüsse beschädigt wurde. Seinen blauen VW Golf hatte er zur Tatzeit in der Plaßstraße abgestellt. Eine Ermittlungskommission der Polizei Lippe hat die Ermittlungen in der Sache bereits aufgenommen und sucht weiterhin dringend Zeugen der drei Vorfälle. Diese melden sich bitte bei der Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

