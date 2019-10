Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Gartenpavillon brannte

Soest (ots)

Ein unbekannter Täter verbrannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 7.10 Uhr, Papiermüll auf einem Holztisch, der unter einem Gartenpavillon an der Thomästraße stand. Das Feuer griff auf einen Holzpfahl des Unterstandes über und verursache starke Rußanhaftungen an der Außenfassade des angrenzenden Hauses. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

