Landau (ots) - Im Verlauf einer Party auf dem Sportplatzgelände in Hochstadt kam es unter den 18 - 25 jährigen Partygästen zu Streitigkeiten in deren Verlauf eine Person von einer größeren Personengruppe, teilweise mit Schlagwerkzeugen bewaffnet, verfolgt und auch geschlagen/getreten worden sein soll. Die verfolgte Person soll daraufhin aus einem Fahrzeug eine Schreckschusspistole genommen und mehrfach in Richtung seiner Verfolger geschossen haben. Außer der Verfolgte selbst wurde keine weitere Person verletzt, der 22-jährige erlitt leichte Verletzungen im Kopfbereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise von weiteren Partygästen, was den Grund und Ablauf der Eskalation angeht und um Bekanntgabe der Personalien, sofern noch nicht der Polizei bekannt. Tel: 06341-287-0 oder pilandau@Polizei.rlp.de.

