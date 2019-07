Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Raub in Huckarde - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0770

Ein 24-jähriger Dortmunder ist am späten Dienstagabend (9. Juli) in der Nähe des Rahmer Waldes von zwei maskierten Männern ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge ging der junge Mann gegen 23 Uhr über die Buschstraße in Richtung Osten. Zur gleichen Zeit näherten sich von hinten die beiden Täter. In Höhe der Erpinghofstraße griff einer der beiden an den Rucksack des 24-Jährigen. Als dieser sich daraufhin umgedreht hat, stießen ihn die Männer zu Boden. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie ihn auf, den Rucksack herauszugeben. Als er der Aufforderung nachkam, traten die Männer zudem gegen das Bein des Dortmunders. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in den Rahmer Wald.

Die beiden Täter waren dunkel gekleidet und mit einem Tuch maskiert. Einer war etwa 1,80 m groß und trug weiße Nike-Schuhe. Der andere Mann war ca. 1,65 m groß.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den flüchtigen Tätern geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0231-132-7441.

