Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diepenau- 3 Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Langen Straße

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntag, 17.03.2019, gegen 17.35 Uhr befuhr ein 19-jähriger Diepenauer mit seinem VW die Lange Straße - L 348 - aus Richtung Rahden kommend in Richtung Ortsmitte. Beim Durchfahren einer abknickenden Vorfahrt geriet er mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Bei dem Zusammenprall wurden alle drei Insassen des Opel verletzt. Die drei Frauen, 64 bis 91 Jahre alt aus Espelkamp, wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 16.000 EUR. Die Feuerwehr aus Diepenau - Lavesloh unterstütze an der Unfallstelle.

