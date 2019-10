Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Direktionsleiter verlässt die Behörde

Bild-Infos

Download

Kreis Soest (ots)

Landrätin Eva Irrgang verabschiedete jetzt den Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz Volker Kleisa. Der Polizeidirektor war knapp zwei Jahre Chef aller Wachen im Kreis Soest. Der in Herne wohnende Familienvater übernimmt die Leitung der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz in der Kreispolizeibehörde Unna. Eva Irrgang wünschte ihm für seine neue Aufgabe alles Gute. Die Direktionsleiterstelle in Soest wird landesweit ausgeschrieben. Die Amtsgeschäfte werden solange von Polizeidirektor Jochen Brauneck war genommen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell