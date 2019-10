Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rollerfahrer versuchte vor der Polizei zu flüchten

Lippstadt (ots)

Einer Polizeistreife in Lippstadt fiel am Montag, gegen 18.15 Uhr, ein Mofaroller-Fahrer im Bereich der Erwitter Straße auf. Der Kraftfahrzeugroller verfügte nicht über die vorgeschriebenen Blinker, worauf sich die Beamten entschlossen ihn anzuhalten. Hierauf ergriff der 15-jährige Fahrer aus Erwitte die Flucht und versuchte über mehrere Parkplätze und Seitenstraßen im Bereich der Erwitter Straße zu entkommen. Hierbei hielt er kurzfristig an und bog sein Versicherungskennzeichen nach oben, um ein Ablesen zu verhindern. In der Nähe eines Schnellrestaurants warf er letztendlich sein Gefährt zu Boden und versuchte zu Fuß zu flüchten. Hierbei konnte er durch die Beamten gestellt und zur Lippstädter Wache verbracht werden, wo er von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wurde. Da das Zweirad während der Nacheile durch die Polizisten schneller fuhr, als die zulässigen 25 km/h, wurde das Gefährt sichergestellt. Der Fahrer gab bereits zu, dass er aufgrund der technischen Veränderungen, vor der Polizei fliehen wollte. (reh)

