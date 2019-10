Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 27.10.2019

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Verkehrsunfall in der Rosengartenstraße, Zeuge gesucht

Am 26.10.2019 gegen 11:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Rosengartenstraße in Höhe der Filiale der Deutschen Post. Dort stand vor dem Postgebäude ein grauer Mercedes C-Klasse geparkt. Durch einen noch unbekannten Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein schwarzer Dacia Duster auf der gegenüberliegenden Straßenseite rückwärts aus einer Parklücke ausparkte und hierbei mit dem Mercedes zusammenstieß. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Der Zeuge des Unfallgeschehens oder weitere Personen welche den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

