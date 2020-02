Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Überfall auf Jugendlichen - Geldbörse abgenommen- Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher soll am Sonntagabend, 16.02.2020, in Wutöschingen überfallen worden sein. Zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr soll es zu dem Vorfall vor der Kindertagesstätte beim Sportplatz gekommen sein. Der Jugendliche war auf dem Nachhauseweg vom Umzug in Schwerzen, als er auf vier männliche Personen aufmerksam wurde, die ihm folgten. In Höhe der Wiesenstraße wurde er von zweien aus dieser Gruppe festgehalten. Er wurde bedroht und händigte deshalb den Tatverdächtigen seinen Geldbeutel aus. Die noch anwesenden drei Tatverdächtigen flüchteten damit zu Fuß wieder in Richtung Schwerzen, einer aus der Gruppe hatte sich bereits davor entfernt. Von den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: die beiden Hauptakteure waren zwischen 1,75 und 1,80 m groß und ca. 20 Jahre alt. Einer war kräftig und sprach schweizerdeutsch. Dieser war auch mit einer Sturmhaube maskiert. Der dritte war größer, zum vierten liegen keine Erkenntnisse vor, außer dass alle dunkel bekleidet waren. Im Geldbeutel befand sich ein geringer Bargeldbetrag. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise und verdächtiger Beobachtungen.

