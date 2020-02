Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Exhibitionist belästigt Frauen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Gleich zweimal soll ein zunächst unbekannter Mann am Sonntag, 16.02.20, gegen 16.30 Uhr, zwei Frauen an der Wiese belästigt haben. Die beiden Frauen waren zu Fuß im Bereich der Wiesionen unterwegs. Hier soll der Mann den Frauen entgegengekommen sein, sich entblößt und anzügliche Bemerkungen gemacht haben. Kurze Zeit später soll er den Frauen dann im Bereich Binsenmattweg nochmals gegenübergetreten sein. Auch hier soll er sich nochmals entblößt haben. Der Mann soll etwa 30-40 Jahre alt und 160cm groß gewesen sein. Er hatte kurzgeschnittene Haare und sprach englisch. Aufgrund der guten Beschreibung konnte der 29-jährige Mann am Montag, 17.02.20, gegen 09.50 Uhr, durch eine Polizeistreife in Lörrach wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht mögliche weitere Personen, die den Mann wahrgenommen hatten oder/und ebenfalls belästigt wurden.

