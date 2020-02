Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: Einbruch in Büro- und Verkaufsgebäude

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 17.02.2020, gegen 4.30 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Büro- und Verkaufsgebäude in der Elsässer Straße. Dort entwendete er einen zweistelligen Bargeldbetrag. Aufgrund von Videomaterial fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen mit folgender Beschreibung: Circa 20 Jahre alt, bekleidet mit Jeans, Jacke mit weißem Kragen, weißer Kapuzenpulli, weiße Basecap, Sportschuhe. Hinweise nimmt die Kripo Emmendingen entgegen (Tel. 07641 582-0)

