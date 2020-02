Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Versuchter Einbruch

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag, 15.02.2020, in der Zeit von 13.30 - 22 Uhr in ein Wohnhaus in der Neudorfstraße zu gelangen. An der Terassentür sind Hebelspuren sichtbar. Offenbar gelang es nicht, ins Objekt zu gelangen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Teninger Neudorfstraße beobachtet (Tel. 07641 582-0).

