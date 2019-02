Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Raub

Ludwigshafen (ots)

Am 17.02.2019 gegen 21:10 Uhr stieg ein 15-Jähriger am Hans-Warsch-Platz aus der Straßenbahn aus, als plötzlich ein etwa gleichaltriger Junge vor ihm stand. Dieser verlangte Geld, versetzte dem 15-Jährigen dabei Faustschläge und begann seine Tasche zu durchsuchen. Als klar wurde, dass der Jugendliche kein Geld bei sich hat, ließ der Täter von ihm ab. Er forderte stattdessen, dass der 15-Jährige ihm am Folgetag Geld übergeben solle, sonst würde er ihn an seiner Schule aufsuchen. Danach entfernte sich der Täter, ohne etwas entwendet zu haben. Der 15-Jährige wurde nicht verletzt.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, zu melden.

