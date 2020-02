Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Buchholz: Unbekannte greifen junges Pärchen an

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 16.02.2020, gegen 02:45 Uhr, war ein junges Pärchen war auf dem Heimweg unterwegs auf der Schwarzwaldstraße in Buchholz. Etwa auf Höhe Hahnenhof hielt nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ein schwarzer Skoda auf Höhe des Pärchens. Als das Pärchen auf Fahrrädern deshalb anhalten musste, stiegen aus dem Auto Personen, die unvermittelt auf sie eingeschlagen haben. Ob es eine Vorgeschichte und was sich genau an der Tatörtlichkeit abgespielt, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei bittet, sachdienliche Hinweise zu diesem Fall mitzuteilen. Telefon: 07681/4074-0.

