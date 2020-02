Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Betrunkener ohne Führerschein beschädigt zwei Fahrzeuge

Mit seinem Mitsubishi fuhr am Freitagabend, 14.02.2020, gegen 21.40 Uhr, ein 64 Jahre alter Mann auf einen geparkten BMW in der Schönauer Straße auf. Durch die Wucht wurde der BMW auf einen ebenfalls dort geparkten Fiat geschoben. Der 64-jährige entfernte sich anschießend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 9000 Euro zu kümmern. Da der Unfall von Zeugen beobachtet wurde, konnte der Unfallflüchtige schnell ausfindig gemacht werden. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen. Ein Alkoholtest zeigte weiterhin einen Wert von etwa 1,7 Promille an. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

