Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Über die Balkonterrasse der Vereinsgasstätte beim Sportplatz in Zell verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag, 14.02.2020, 11.30 Uhr, und Samstag, 15.02.2020, 10.45 Uhr, Zutritt in das Gebäude. Dafür warfen der oder die Täter mit einem großen Stein die Terrassentüre ein. Im Gastraum wurde der Thekenbereich und die Küche durchsucht. Ein Fernseher wurde von der Halterung an der Wand abgerissen und entwendet. Der Fernseher hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Der Sachschaden an der Glasscheibe beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Sportplatzes im Stadionweg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell