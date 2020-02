Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannte Täter brechen in Schreinerei ein

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag, 15.02. auf Sonntag, 16.02. drangen bislang unbekannte Täter in eine Schreinerei im Sägackerweg in Schluchsee ein. Hierzu brachen diese die Tür zur Produktionshalle auf und zerstörten darin einen Sicherungskasten. Der Versuch, eine weitere Tür in der Halle aufzubrechen scheiterte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, durch das Vorgehen der Täter entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.700EUR.

Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lenzkirch, Tel. 07651 9336-0, zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

SB:PK, 07651 9336-125

