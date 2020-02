Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsverletzung - eine Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Eine schwerverletzte Frau war nach einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, 15.02.2020, in WT-Waldshut zu beklagen. Eine Familie mit zwei Kleinkindern kam zur Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus, blieb aber unverletzt. Gegen 16:30 Uhr war es zum Verkehrsunfall in der Waldshuter Liedermatte gekommen, als die 40 Jahre alte Frau aus der Straße Am Liederbach auf die B 34 einbog und dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz der Familie kollidierte. Die Ford-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der 42 Jahre alte Mercedes-Fahrer und seine Familie blieben unversehrt. An den Autos entstanden Totalschäden. Der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

