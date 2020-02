Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 16.02.2020, wurde ein alkoholisierter Autofahrer in Bad Säckingen aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 10:00 Uhr war der 28-jährige einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Der Fahrer hatte einen nicht allzu fitten Eindruck gemacht, weshalb er kontrolliert wurde. Dieser Eindruck fand sich bestätigt, denn eine Alkoholüberprüfung ergab gut 1,2 Promille. So folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde einbehalten.

