Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Vorfahrtsverletzung fordert fünf Verletzte - Großeinsatz der Rettungskräfte

Freiburg (ots)

Fünf Verletzte hat ein Verkehrsunfall am Samstagmittag, 15.02.2020, am Ortseingang von Riedern am Sand gefordert. Kurz nach 15:00 Uhr war eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Ford von Erzingen kommend auf die bevorrechtigte L 163 eingefahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Grießen fahrenden Mercedes-Benz und stieß mit diesem zusammen. Der Ford der Frau drehte sich und prallte noch gegen einen neben der Straße befindlichen Wegweiser. Im Ford wurden alle vier Insassen verletzt, darunter zwei Kleinkinder im Alter von einem und drei Jahren. Ebenso wurde der 63 Jahre alte Mercedes-Fahrer verletzt. Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Während die Verletzten im Ford ambulant versorgt wurden, musste der Mercedes-Fahrer stationär aufgenommen werden. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und Notärzten im Einsatz wie auch die Freiwillige Feuerwehr Klettgau mit drei Einsatzfahrzeugen. Der Sachschaden an den beschädigten Autos liegt bei rund 17000 Euro.

