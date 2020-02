Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Beschädigter Mercedes-Benz nach Unfallflucht gesucht!

Freiburg (ots)

Ein beschädigten Mercedes-Benz sucht die Polizei nach einer Unfallflucht in Murg in der Nacht zum Samstag, 15.02.2020. Der unbekannte Mercedes-Fahrer war im Verlaufe der Nacht beim Abbiegen von der Weihermattenstraße in die Königsberger Straße von der Straße abgekommen. Dabei wurden ein Hydrant und ein Fahnenmast umgefahren. Der Schaden liegt bei knapp 1000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Anhand gefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Mercedes-Benz A-Klasse gehandelt haben, der im Frontbereich beschädigt sein müsste. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

