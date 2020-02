Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: Alkoholisierter Autofahrer bei Verkehrskontrolle festgestellt

Freiburg (ots)

Am Samstagabend legte die Polizei bei einer anlasslos eingerichteten Verkehrskontrolle ihr Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Es dauerte nicht lange, als gegen 18 Uhr ein junger Mann mit seinem Auto in die Kontrollstelle fuhr und Auffälligkeiten zeigte. Der mit beinahe 2,5 Promille alkoholisierte Autofahrer musste sprichwörtlich "aus dem Verkehr gezogen werden". Nach Auswertung der ihm entnommenen Blutprobe wird sich zeigen, ob und wann er wieder am Straßenverkehr als Autofahrer teilnehmen darf. Die Ermittlungen dauern an.

