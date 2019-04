Polizei Mettmann

POL-ME: Sachbeschädigung mit Feuer an einem Sonnenschirm - Velbert - 1904182

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntag, dem 28.04.2019, kam es zu einer Sachbeschädigung im Außenbereich einer Gaststätte an der Donnerstraße 2 im Velberter Ortsteil Langenberg. Am Nachmittag wurde die Polizei vom Geschädigten informiert, dass ein Gastronomie-Schirm seiner Außenbestuhlung durch Feuer zerstört wurde. Der eigentlich nur schwer entflammbare Sonnenschirm war zur Hälfte verbrannt.

Erst im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Brand wahrscheinlich in den morgendlichen Nachtstunden stattfand. Gegen 02.00 Uhr hatten Zeugen einen Autofahrer gesehen, der sein Fahrzeug vor der Gaststätte stoppte und den brennenden Sonnenschirm mit eigenen Mitteln löschte. Die Identität des Mannes, der für die Polizei als Zeuge in Frage kommt, ist bisher nicht geklärt.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motiv des Brandlegers vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

