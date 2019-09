Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Mutmaßliche Trickdiebe in Untersuchungshaft - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft befinden sich seit Mittwoch (25.09.2019) eine 30-jährige Frau sowie ein 36-jähriger Mann. Beide waren am Dienstag (24.09.2019) bei einem Trickdiebstahl in einer Wohnung festgenommen worden.

Die Bonner Polizei erhielt am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr Kenntnis von der Tat in Bonn-Lannesdorf. Die Tatverdächtigen hatten sich an der Wohnungstür einer 92-jährigen Frau als Fernsehtechniker der Firma "Unitymedia" vorgestellt und gaben vor, den Fernseher überprüfen zu müssen. Nachdem dem Duo Einlass gewährt wurde, verwickelte die 30-Jährige die Seniorin dann aber in ein Gespräch, was der 36-Jährige nutzte, um die Wohnung nach Schmuck und Wertgegenständen zu durchsuchen. Nach einem Hinweis auf die verdächtigen Fernsehtechniker gelang es Polizeibeamten, beide Tatverdächtige in der Wohnung festzunehmen. Sie wurden zu weiteren Ermittlungen in das Polizeipräsidium gebracht. Wie sich hierbei herausstellte, waren beide der Polizei bereits wegen überörtlich begangener, gleichgelagerter Straftaten bekannt. Am Mittwoch wurde das Duo auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der beide in Untersuchungshaft schickte.

Auch wenn aktuell keine weiteren vergleichbaren Taten bekannt sind, warnt die Bonner Polizei generell davor, Unbekannte ins Haus oder die Wohnung zu lassen und rät:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen.

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage.

- Fordern Sie von Amtspersonen oder Mitarbeitern von Unternehmen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde bzw. dem Unternehmen an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn zu Rate.

- Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

- Zeigen oder erklären Sie niemandem, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Rufen Sie im Zweifel sofort den Polizeinotruf 110 an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell