Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Auerberg: Aufmerksame Zeugin meldet Fahrraddiebstahl - Festnahme

Bonn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (26.09.2019) konnten Beamte der Bonner City-Wache nach einem Zeugenhinweis einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat festnehmen. Ein Mittäter entkam.

Gegen 02:30 Uhr hatte eine Zeugin verdächtige Geräusche vor einem Mehrparteienhaus an der Pariser Straße wahrgenommen. Als sie Nachschau hielt, bemerkte sie zwei Personen, die sich an vor dem Haus abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Die Frau reagierte genau richtig und wählte den Polizeinotruf.

Beamten der Polizeiwache Innenstadt gelang es, einen 45-jährigen Verdächtigen am Tatort zu stellen. In einem Einkaufstrolley führte der Mann einen Bolzenschneider mit sich. Am Fahrradständer entdeckten die Beamten ein augenscheinlich frisch geknacktes Fahrradschloss. Der mutmaßliche Mittäter des Mannes konnte trotz intensiver Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Der 45-Jährige, der polizeibekannt und ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Am Donnerstagmorgen übernahmen Beamte der der zuständigen Ermittlungsgruppe (EG) "Bike" die weiteren Ermittlungen gegen den 45-Jährigen. Diese dauern derzeit noch an.

Erneut führte der schnelle Notruf einer aufmerksamen Zeugin zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

