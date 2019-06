Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht auf der Krefelder Straße: Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Unfall am vergangenen Sonntag (23.6.) begutachtete der Unfallfahrer zwar seinen eigenen Schaden, kümmerte sich aber nicht um den an einem geparkten Auto entstandenen Fremdschaden. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wendete er gegen 16 Uhr auf der unteren Krefelder Straße mit einem blauen Kombi. Hierbei beschädigte er einen am Fahrbahnrad geparkten roten Skoda Octavia. Der Mann setzte zurück und fuhr in Richtung Zeppelinstraße weg. Vor dem Parkplatz eines Discounters hielt er dann an, stieg aus und begutachtete den Schaden an seinem Auto. Dann stieg er wieder ein und fuhr weiter.

Der flüchtige Fahrer wurde als etwa 60 Jahre alter Mann von schlanker bis normaler Statur mit grauweißen Haaren beschrieben. Er trug weiße Oberbekleidung. Sein Pkw soll ein blauer Kombi mit Viersener Kennzeichen gewesen sein, ggf. ein Skoda. Er müsste vorne rechts beschädigt sein.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfall machen? Wer kann Hinweise geben, die zu der Identifizierung des Fahrers und / oder genaueren Bestimmung des Pkw führen könnte? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

