Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Parkplatz-Schild beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Samstag, 15.02.2020, gegen 11.00 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Parkplatz-Schild vor der Ühlin-Tiefgarage in der Adolf-Müller-Straße. Es wurde fast um 90 Grad verbogen, dabei entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

