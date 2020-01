Polizei Gütersloh

POL-GT: Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung - Nachtrag

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Neujahrstag (01.01.) berichteten wir über einen gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und Polizei am Kleeweg, bei dem elf Personen am Silvesterabend durch eine Kohlenmonoxidvergiftung verletzt wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4480945). Heutigen Erkenntnissen zufolge wurden mittlerweile alle verletzten Personen sowohl aus der ambulanten, als auch aus der stationären ärztlichen Behandlung entlassen.

