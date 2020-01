Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Mühlenstraße/Einbruch in ehemalige Gaststätte

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in eine ehemalige Gaststätte an der Mühlenstraße eingebrochen. Zwischen dem 17.01. (12 Uhr) und dem 20.01.20 (8 Uhr) bohrten die Täter die Rahmen eines Fensterflügels auf, um den Bedienhebel im Innern umzulegen. Ob die Täter etwas mitgenommen haben, steht bisher nicht fest. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

