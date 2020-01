Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße/Schwarzer BMW Kombi beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (21.1.20) einen schwarzen BMW Kombi beschädigt. Das Auto stand gegen 19.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Osterwicker Straße. Laut Zeugen habe der Fahrer eines silbernen Mercedes mit RE-Kennzeichen den BMW beschädigt und sei dann weggefahren. Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

