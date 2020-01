Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Industriestraße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

In die Wand eines Discounters an der Industriestraße in Billerbeck fuhr ein Unfallfahrer am Dienstagmorgen (21.01.20) zwischen Mitternacht und Mittag und richtete Sachschaden im vierstelligen Eurobereich an. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

