Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Plusch/ Fußgänger angefahren

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 86-jähriger Fußgänger aus Dülmen bei einem Verkehrsunfall auf dem Plusch in Dülmen am Dienstagmorgen, 21.01.2020 um 10.20 Uhr zu. Der Rentner überquerte gerade in Höhe der Parkplatzzufahrt die Fahrbahn, als ein 73-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Borkener Straße unterwegs war und den Fußgänger übersah. Der 86-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

