Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße

Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 39-jähriger Fußgänger aus Dülmen wurde bei eine Verkehrsunfall auf der Bergfeldstraße am Montagmorgen schwer verletzt. Der Fußgänger betrat, nach Zeugenaussagen, unvermittelt die Straße. Ein 49-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Dülmen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Hiebei verletzte sich der Fußgänger so schwer, dass ein Rettungshubschrauber für seinen Transport in eine Klinik angefordert wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bergfeldstraße in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell