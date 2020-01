Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße

Nachtwächter verhindert Einbruch

Coesfeld (ots)

Dank der Aufmerksamkeit eines Nachtwächters konnte am frühen Montagmorgen ein Einbruch in ein Firmengebäude verhindert werden. Dem Mann fiel gegen 2 Uhr eine männliche Person auf, die sich mit einer Schubkarre auf dem Firmengelände befand. Auf Ansprache flüchtete die Person vom Gelände. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass mehrere Zaunelemente aufgebrochen wurden. Zum Täter kann lediglich angegeben werden, dass er männlich, dunkel gekleidet und ca. 20-25 Jahre alt gewesen ist. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

