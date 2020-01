Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Neumühle

Versuchter Einbruch in Bürogebäude

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten in der Nacht zum Sonntag in ein Bürogebäude an der Straße Neumühle zu gelangen. Im Zeitraum von Samstag (18.01.)12 Uhr bis Sonntag 11 Uhr versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dieser Versucht misslang schlugen sie die Scheibe des Fensters ein. Anschließend flüchteten die Täter ohne in das Gebäude zu gelangen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

