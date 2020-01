Polizei Coesfeld

Vermutlich ein Hund verschreckte Einbrecher am vergangenen Wochenende. Am Samstag (18.01.) gegen 22.30 Uhr machte der Hund durch sein Knurren auf sich aufmerksam. Die anwesende Bewohnerin ließ den Hund daraufhin in den Garten. Am nächsten Tag stellte sie Beschädigungen am Gartenzaun und Veränderungen an einer Tür zum Wintergarten fest. In das Haus gelangten die bislang unbekannten Täter nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

