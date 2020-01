Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Breiter Weg/Brand in Keller

Coesfeld (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstag, den 18.01.20, gegen 14:05 Uhr im Keller eines freistehenden Einfamilienhauses am Breiten Weg in Coesfeld zu einem Brand. Im Anschluss an die Löscharbeiten blieb das Gebäude bewohnbar. Die Brandursachenermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell