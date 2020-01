Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Am Stopfer/Mann bei Unfall schwerverletzt

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Unfall am Donnerstagabend in Havixbeck machen können. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 58-jähriger Havixbecker gegen 21.15 Uhr zu Fuß auf der Straße "Am Stopfer" unterwegs in Richtung Münsterstraße. Ein bislang unbekannter männlicher Rennradfahrer soll auf Höhe des Fahrrad- und Gehweges der Münsterstraße mit hoher Geschwindigkeit von rechts gekommen sein und den 58-Jährigen angefahren haben. Der Havixbecker stürzte und verletzte sich schwer. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern.

Die Polizei in Coesfeld bittet Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

