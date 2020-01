Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Weßlings Kamp/Rund 35 Gasflaschen gestohlen

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag (17.1.20) rund 35 Gasflaschen gestohlen. Gegen 3.05 Uhr bohrten sie ein Schloss am Außentor eines Fachmarktes am Weßlings Kamp auf. Um an die Gasflaschen zu gelangen, brachen sie zudem einen Metallschrank auf. Ihr Diebesgut transportierten die Täter mit einem Kleinanhänger ab. Wer Hinweise geben kann, möge sich unter 02541-140 bei der Polizei in Coesfeld melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell